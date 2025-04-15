Белый дом предложил прекратить финансирование ООН и НАТО

Администрация президента Дональда Трампа предложила вдвое сократить бюджет Госдепартамента США, сократить число дипломатов и посольств, а также прекратить финансирование международных организаций, в том числе ООН и НАТО. Об этом сообщили во вторник, 15 апреля, агентства Reuters и Associated Press (AP).

Бюджет Госдепа хотят урезать вдвое

Они ссылаются на документ Административно-бюджетного управления США (Office of Management and Budget, OMB) о бюджете Госдепартамента на 2026 финансовый год, то есть с 1 октября 2025 года. Финансирование планируется урезать на 50% или примерно на 30 млрд долларов.