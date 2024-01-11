Белый дом поддержал идею конфискации замороженных активов РФ

В Европе и Америке после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и заморозки российских активов на Западе ищут способы конфискации этих средств в пользу Украины, которые не противоречили бы международному праву. Летом 2023 года рабочая группа Евросоюза пришла к выводу, что законного способа изъятия активов РФ не существует. После этого в ЕС сосредоточились на изучении вариантов реинвестирования замороженных средств, чтобы передавать полученную таким образом прибыль на восстановление Украины.