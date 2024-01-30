Белый дом: ответные меры на атаку на американских военных в Иордании будут жесткими

Президент США Джо Байден обвинил в нападении поддерживаемых Ираном боевиков, а представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил CNN, что позднее последует реакция со стороны президента.
Кирби также подчеркнул, что США «не стремятся к войне с Ираном» и «не желают масштабного конфликта на Ближнем Востоке».
При этом не сообщалось о каких-либо конкретных деталях о времени и масштабах ответных действий.
В свою очередь республиканцы настаивают на немедленных ответных мерах.
"Единственным ответом на эти нападения должен быть разрушительный военный ответ против иранских террористических сил, как в Иране, так и на всем Ближнем Востоке", – заявил сенатор-республиканец Том Коттон.
Некоторые представители Республиканской партии в Конгрессе призвали главу Белого дома нанести прямой удар по Ирану – однако есть опасения, что подобные меры могут привести к расширению конфликта в регионе.
Хотя американские войска неоднократно подвергались обстрелам на Ближнем Востоке, погибшие 27 января военнослужащие стали первыми жертвами среди американцев за все время войны между Израилем и ХАМАС (признана в США террористической организацией).
Центральное командование США также сообщало, что, помимо трех погибших, еще 34 американских военнослужащих получили ранения в результате атаки по жилые зданиям на северо-востоке Иордании вблизи сирийской границы.
Пока не известно, каким образом беспилотник смог пройти незамеченным через систему американской противовоздушной обороны и откуда именно он был запущен.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных чиновников, американские военные, возможно, приняли вражеский дрон за американский и позволили ему беспрепятственно пролететь к базе.
Министерство иностранных дел Ирана отрицает ответственность за случившееся.
Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА) процитировало представителя внешнеполитического ведомства Насера Канаани, заявившего, что «Исламская Республика Иран не играет никакой роли в решениях групп сопротивления о том, как они поддерживают палестинский народ или защищают своих людей».