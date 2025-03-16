Белый дом обвинил "Голос Америки" в "радикальной пропаганде"

Причиной сокращения финансирования радиостанции „Голос Америки“ (Voice of Anerica, VOA) администрация президента США Дональда Трампа назвала якобы распространяемую ей „радикальную пропаганду“. В сообщении Белого дома, опубликованном в субботу, 15 марта, говорится, что президентский указ о борьбе с бюрократией на федеральном уровне „гарантирует, что налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду“.
Сотрудников VOA обвинили в распространении „антитрамповского контента“
В публикации под заголовком „Голос радикальной Америки“ приводятся различные высказывания отдельных журналистов, политиков и СМИ, утверждавших, что „Голос Америки“ нарушал журналистские стандарты, а его сотрудники распространяли в соцсетях „антитрамповский контент“. В частности, пресс-служба Белого дома несколько раз ссылается на публикации издания Daily Caller, создателем и шеф-редактором которого был консервативный журналист Такер Карлсон.
В числе примеров „пропаганды“ приводится, например, публикация VOA в июле 2020 года материалов, которые были „слишком благоприятными“ для соперника Трампа на президентских выборах от Демократической партии, тогдашнего главы Белого дома Джо Байдена.
Кроме того, со ссылкой на издание National Review авторы публикации утверждают, что руководство VOA запретило своим сотрудникам называть группировку ХАМАС и его членов террористами, „за исключением случаев цитирования заявлений“.
Маск призывал закрыть „Голос Америки“ и „Радио Свобода“
После подписания Трампом указа о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа (USAGM), более 1300 сотрудников „Голоса Америки“ были отправлены в бессрочные отпуска, работавшая более 80 лет радиостанция прекратила вещание.
Ранее миллиардер Илон Маск, которому Трамп поручил возглавить новый Департамент государственной эффективности (DOGE), предлагал ликвидировать „Голос Америки“ и „Радио Свобода“, утверждая, что их якобы „больше никто не слушает“ и они „сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков“.