Белый дом обвинил "Голос Америки" в "радикальной пропаганде"

Причиной сокращения финансирования радиостанции „Голос Америки“ (Voice of Anerica, VOA) администрация президента США Дональда Трампа назвала якобы распространяемую ей „радикальную пропаганду“. В сообщении Белого дома, опубликованном в субботу, 15 марта, говорится, что президентский указ о борьбе с бюрократией на федеральном уровне „гарантирует, что налогоплательщики больше не будут платить за радикальную пропаганду“.

Сотрудников VOA обвинили в распространении „антитрамповского контента“

В публикации под заголовком „Голос радикальной Америки“ приводятся различные высказывания отдельных журналистов, политиков и СМИ, утверждавших, что „Голос Америки“ нарушал журналистские стандарты, а его сотрудники распространяли в соцсетях „антитрамповский контент“. В частности, пресс-служба Белого дома несколько раз ссылается на публикации издания Daily Caller, создателем и шеф-редактором которого был консервативный журналист Такер Карлсон.