Белый дом готов на ужесточение миграционной политики ради выделения помощи Украине

 
"Голос Америки"
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: AFP / Scanpix
Агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом, сообщило в среду, что администрация Байдена активно ищет компромисс с республиканцами в Конгрессе, чтобы достичь компромисса о выделении дополнительного финансирования военной помощи Украине и Израилю до ухода законодателей на рождественские каникулы. Республиканцы требуют от Белого дома ужесточения пограничных и миграционных мер на американо-мексиканской границе.

По информации источника Reuters, Белый дом рассматривает возможность введения более строгих стандартов для первичного интервью у просителей политического убежища в США на границе, а также расширения процесса депортации.

Также администрация Байдена готова рассмотреть возможность введения положения о "безопасной третьей стране", при котором можно будет отказывать в убежище тем мигрантам, которые находились на территории безопасных для них стран перед тем, как попасть в США.

Еще одним возможным пунктом соглашения может стать расширение ускоренного процесса депортации, известного как "ускоренное выдворение". По словам источника Reuters, эти полномочия будут применяться на всей территории США, а не только на мексиканской границе, как сейчас.

Двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь соглашения, также обсуждает вопрос о количественном ограничении ходатайств о предоставлении политического убежища. Позиция администрации Байдена в отношении такого ограничения остается неясной.

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, должна завершить работу в этом году до 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия законопроекта. Сенат также уйдет на рождественские каникулы 14 декабря.

Учитывая этот срок, цель переговоров Белого дома с законодателями состоит в том, чтобы добиться соглашения по ключевым моментам и, возможно, поработать над точными деталями законопроекта во время каникул, говорят источники Reuters.

Президент Джо Байден заявил в среду, что он готов пойти на значительные уступки в вопросе безопасности границ.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев во время пресс-брифинга. "Они играют в игры с нашей национальной безопасностью, –сказала она. – История спросит с них строго".

Сенатор-демократ Крис Кунс сообщил в четверг, что разрыв между его партией и республиканцами остается "упрямо большим", но он не теряет оптимизма по поводу того, что они смогут найти общий язык.

Сенатор-республиканец Том Тиллис, входящий в двухпартийную группу, пытающуюся выработать компромисс по охране границ, заявил журналистам в, что любое предложение должно сократить нелегальную иммиграцию как минимум вдвое и что он не знает, удастся ли достичь соглашения до Рождества. "Нам предстоит еще много работы", – сказал сенатор-республиканец.

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