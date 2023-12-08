Белый дом готов на ужесточение миграционной политики ради выделения помощи Украине

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, должна завершить работу в этом году до 14 декабря, что оставляет мало времени для принятия законопроекта. Сенат также уйдет на рождественские каникулы 14 декабря.

Двухпартийная группа сенаторов, пытающихся достичь соглашения, также обсуждает вопрос о количественном ограничении ходатайств о предоставлении политического убежища. Позиция администрации Байдена в отношении такого ограничения остается неясной.

Еще одним возможным пунктом соглашения может стать расширение ускоренного процесса депортации, известного как "ускоренное выдворение". По словам источника Reuters, эти полномочия будут применяться на всей территории США, а не только на мексиканской границе, как сейчас.

Также администрация Байдена готова рассмотреть возможность введения положения о "безопасной третьей стране", при котором можно будет отказывать в убежище тем мигрантам, которые находились на территории безопасных для них стран перед тем, как попасть в США.

По информации источника Reuters, Белый дом рассматривает возможность введения более строгих стандартов для первичного интервью у просителей политического убежища в США на границе, а также расширения процесса депортации.

Учитывая этот срок, цель переговоров Белого дома с законодателями состоит в том, чтобы добиться соглашения по ключевым моментам и, возможно, поработать над точными деталями законопроекта во время каникул, говорят источники Reuters.

Президент Джо Байден заявил в среду, что он готов пойти на значительные уступки в вопросе безопасности границ.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев во время пресс-брифинга. "Они играют в игры с нашей национальной безопасностью, –сказала она. – История спросит с них строго".

Сенатор-демократ Крис Кунс сообщил в четверг, что разрыв между его партией и республиканцами остается "упрямо большим", но он не теряет оптимизма по поводу того, что они смогут найти общий язык.