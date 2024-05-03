Белорусы-мигранты: куда переезжали и как устраивались

Для большинства решение о переезде было тяжелым. Люди уезжали после изнурительных месяцев ощущения опасности, их психологическая устойчивость и внутренние ресурсы были на исходе, пишут исследователи. 18% опрошенных покинули страну спонтанно, из-за угрозы ареста.

Все это - часть фактов из исследования "Три года белорусского исхода и изгнания" правозащитной организации Libereco. Опрос проводился среди почти 250 человек в декабре 2021 года и был дополнен информацией, собранной до конца 2023-го. DW заглянула в документ.

После протестов 2020 года тысячи белорусов вынужденно покинули страну. Уезжали в спешке и планировали заранее, получали визы стран ЕС и бежали через леса. Примерно треть мигрантов уехала с детьми, местом назначения чаще всего становились Литва , Польша , Украина или Грузия . Шоком стали цены, а лучше всего по приезде себя чувствовали белорусы, выбравшие Грузию.

“Пересечение границы без визы по гуманитарному коридору и часовой допрос у начальника погранзаставы в Каменном Логе. После этого у меня случилась первая в жизни паническая атака, они преследуют меня до сих пор”, - признается белоруска из Литвы.

На выбор страны переезда влияла степень угрозы. Так, для полета в Грузию нужно было проходить досмотр в аэропорту, и только 7% респондентов, выбравших этот путь, боялись ареста. Отсюда и факт, что переехавшие в Грузию реже назвали свое состояние "негативным" (17% опрошенных), чем переехавшие в Литву (54%).

Среди тех, кто выехал в Украину, в том числе "неофициальными" путями, ареста опасались 28%. "Путь занял два дня, в обход через Россию, затем через лес, болото и колючую проволоку", - описывает белорус.