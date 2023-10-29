Белорусские пограничники унесли доставленные на латвийскую границу тела без признаков жизни

27 октября латвийские пограничники у государственной границы на белорусской стороне заметили группу людей, которые переносили тело на самодельных носилках.

Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы, латвийские пограничники отправились на место происшествия, где увидели, что к латвийской границе несут человека и оставляют его лежать на земле, а рядом с ним кладут еще одного без признаков жизни.

Латвийские пограничники продолжали наблюдать за ситуацией, но эскалации не произошло, и через некоторое время прибыли белорусские пограничники, которые убрали тела.