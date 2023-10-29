Белорусские пограничники унесли доставленные на латвийскую границу тела без признаков жизни

 
rus.DELFI.lv
ФОТО: Scanpix / Reuters
Белорусские пограничники в пятницу убрали с латвийской границы двух доставленных туда людей без признаков жизни, сообщили в Государственной пограничной охране.

27 октября латвийские пограничники у государственной границы на белорусской стороне заметили группу людей, которые переносили тело на самодельных носилках.

Чтобы предотвратить возможное незаконное пересечение границы, латвийские пограничники отправились на место происшествия, где увидели, что к латвийской границе несут человека и оставляют его лежать на земле, а рядом с ним кладут еще одного без признаков жизни.

Латвийские пограничники продолжали наблюдать за ситуацией, но эскалации не произошло, и через некоторое время прибыли белорусские пограничники, которые убрали тела.

Латвийские пограничники были готовы реагировать. В прошлом им уже приходилось вызывать бригады Службы неотложной медицинской помощи для оказания первой помощи людям, доставленным на территорию Латвии или пойманным на ней, истощенным и часто обмороженным, чтобы предотвратить угрозу их здоровью и жизни. Спасти людей в таких ситуациях удается не всегда.

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Источник
rus.DELFI.lv
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