Белорусские демсилы открыли службу "Одно окно" для поддержки пострадавших от репрессии

Служба "Одно окно" — это информационно-консультационная платформа, на которой будет собираться и регулярно обновляться информация о возможной помощи пострадавшим от репрессий. Пока проект работает в тестовой версии.

Помощь можно получить на сайте службы через звонок, чат, электронную почту или письмо. Также можно обратиться за поддержкой через Instagram, Facebook, Telegram и Viber. Помощь оказывается бесплатно и конфиденциально.

На данный момент в информационной базе службы насчитывается 245 организаций, которые оказывают помощь белорусам или отвечают за решение многих социальных вопросов. Среди них — госорганизации в Беларуси, белорусские неправительственные организации в изгнании и местные инициативы в других странах.

Открытие службы "Одно окно" прокомментировала представитель Кабинета по социальной политике Ольга Горбунова: