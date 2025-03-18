2025.03.18 10:26

Белгородская область РФ подверглась массированной атаке БПЛА

 
Deutsche Welle
Белгородская область подверглась атаке беспилотников (Архив)
Белгородская область подверглась атаке беспилотников (Архив)
ФОТО: Soc. tinklai

41 из 46 БПЛА, сбитых российскими средствами ПВО над регионами РФ в ночь на 18 марта, атаковали Белгородскую область.

Белгородская область РФ в ночь на вторник, 18 марта, подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщило ранним утром этого дня российское Минобороны, дежурными средствами ПВО над регионом был уничтожен и перехвачен 41 БПЛА из 46, задействованных ВСУ для атак на территорию РФ.

Над Брянской и Курской областями в эту ночь было сбито по два беспилотника, над Орловской областью - один, следует из поста российского оборонного ведомства в Telegram.

Между тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в Telegram, что ранним утром 18 марта обстановка на территории региона остается сложной. „Сейчас противник активно обстреливает Краснояружский район Белгородской области“, - сообщил он в видеоролике, обнародованном около 8.30 утра. Все службы находятся на рабочих местах, занимаются обеспечением безопасности жителей, добавил он.

Ранее, поздним вечером 17 марта, Гладков передал, что в результате атаки БПЛА на Белгород и область 18-летний мужчина получил минно-взрывную травму. Ему провели травматическую ампутацию правой руки на уровне предплечья.

Атаки БПЛА на Брянскую, Курскую и Орловскую области РФ

Со своей стороны губернатор Брянской области Александр Богомаз указал утром 18 марта в Telegram, что в результате ночной атаки на регион двух БПЛА самолетного типа пострадавших и разрушений нет.

Губернаторы Орловской и Курской областей - Андрей Клычков и Александр Хинштейн - к моменту публикации не сообщали никаких подробностей атак на вверенные им регионы.

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