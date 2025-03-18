Белгородская область РФ подверглась массированной атаке БПЛА

Белгородская область РФ в ночь на вторник, 18 марта, подверглась массированной атаке беспилотников. Как сообщило ранним утром этого дня российское Минобороны, дежурными средствами ПВО над регионом был уничтожен и перехвачен 41 БПЛА из 46, задействованных ВСУ для атак на территорию РФ.

Над Брянской и Курской областями в эту ночь было сбито по два беспилотника , над Орловской областью - один, следует из поста российского оборонного ведомства в Telegram.