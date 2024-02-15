Белгород подвергся обстрелу, сообщается о погибших

Минобороны России утверждает, что над Белгородской областью были сбиты 14 ракет, выпущенных украинскими военными из РСЗО Vampire. Были ли при этом попадания, ведомство не уточняет.
В соцсетях распространяется фото и видео здания торгового центра в южной части города, которое попало под обстрел. На видео попал момент попадания ракеты или её обломков в здание, где, в частности, расположен магазин "Магнит", а также первые минуты после обстрела.
Сообщается также о падении ракеты или её обломков во дворе школы номер 42. В местных пабликах публикуют фото обломков ракет, по всей видимости сбитых, которые местные жители фотографируют в разных районах города.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что, по предварительным данным, в Белгороде погибли пять человек, в том числе ребёнок, 18 получили ранения. Число жертв может быть большим - Mash сообщал о девяти убитых, "База" пишет, что погибли от 8 до 12 человек. ТАСС со ссылкой на врачей городской больницы сообщил о 13 госпитализированных раненых.
Власти объявляли об угрозе ракетной опасности. При этом жители Белгорода жалуются, что сообщения об угрозе пришли уже после обстрела, пишет "Можем объяснить". Украинские военные предполагаемый удар ВСУ по Белгороду не комментировали.