Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Все вооружения, которые поставляет Украине Бельгия, должны быть использованы украинскими военными на территории Украины, включая истребители F-16. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе во вторник, 28 мая, после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве по безопасности и долгосрочной поддержке между двумя странами.

Он сообщил, что это соглашение предусматривает предоставление Украине средств ПВО, артиллерии, бронетехники и истребителей F-16, первый из которых страна намерена передать во второй половине 2024 года. "Для нас абсолютно ясно одно: вы и население Украины заслуживаете правильных инструментов, чтобы защитить свое население от абсолютно незаконной агрессии, - сказал Де Кроо, обращаясь к Зеленскому. - Вы победите, и наш долг - помочь вам победить. Наша поддержка остается решительной и непоколебимой. Исход этой войны имеет решающее значение для наших европейских интересов, наших европейских ценностей и нашей европейской безопасности".