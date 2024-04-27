Бельгия намерена поставить Украине F-16 уже в 2024 году

Дания, Нидерланды , Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей, что достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания передаст Киеву первые шесть F-16 в конце весны. Нидерланды и Норвегия с датами поставок пока не определились.

Обучение украинских пилотов началось в августе 2023 года на авиабазе Скридструп на юге Дании, где, кроме того, проходят подготовку около 50 технических специалистов для обслуживания и ремонта самолетов, а также для работы с комплектами вооружения.

Подготовка техников может привести к дополнительным задержкам, указала NYT, так как для обслуживания одного F-16 требуется от восьми до 14 человек. До тех пор, пока не будет достаточного количества экипажей для обслуживания истребителей, западные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину. Кроме того, необходимость ремонта устаревших и поврежденных из-за войны взлетно-посадочных полос в Украине может еще больше отсрочить появление F-16 на фронте.