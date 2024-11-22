Беларуса, которого Литва признала национальной угрозой, Вьетнам передал властям Лукашенко. Ему может грозить смертная казнь

Пока не ясно, как в Беларуси квалифицируют участие беларуса в войне на стороне Украины. По одной из статей Уголовного кодекса Веремейчику может грозить смертная казнь или лишение свободы на 20 лет.

Литва запретила беларусу въезд во все страны ЕС и Шенгенской зоны на 2,6 года. Веремейчик уехал во Вьетнам, где 13 ноября его арестовали и передали беларусской стороне.

"Служа в вооружённых силах Республики Беларусь, г-н Веремейчик обязан быть лояльным к Республике Беларусь и поддерживать беларусские власти и их агрессивную внешнюю политику, которая угрожает национальной безопасности Литвы. Доверие и лояльность лиц, работающих в беларусских государственных учреждениях, контролируется разведкой и службами безопасности Беларуси", — по такой причине Веремейчик был признан угрозой национальной безопасности Литвы (документ есть в распоряжении редакции Delfi).

В 2020 году Веремейчик участвовал в беларусских протестах, связанных с фальсификацией президентских выборов. Из-за преследования представителями режима Лукашенко и угрозы лишиться свободы Василий вместе с семьёй выехал из Беларуси в Украину. В 2022 году, когда Россия напала на Украину, Веремейчик ушёл на войну и почти год воевал против России в составе беларусского полка имени Кастуся Калиновского. Его семья в это время легализовалась в Литве. В конце 2022 года Веремейчик вернулся к ним в Вильнюс.

Неужели нам всем не будет стыдно?“, - написал на своей странице в FB Д. Жалимас.

Литовский европарламентарий и бывший глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас считает, что ответственность за случившееся ложится и на Литву. "Литва также несет ответственность за угрозу жизни этого человека, Василия Веремейчика, беларуса, воевавшего в составе полка Калиновского в Украине. Дело в том, что Литва отказалась предоставить ему убежище, формально сославшись на его бывшую службу в беларусской армии. Фактом является и то, что теперь, когда Вьетнам предал Веремейчика режиму Лукашенко, ему даже грозит смертная казнь за службу в полку Калиновского.

При этом он считает, что в первую очередь лоббировать интересы беларусских добровольцев на международном уровне, в том числе в Литве, должны беларусские демократические силы.

"Если ты не легализован, ты не можешь получить медицинскую помощь. У меня после зимних боёв в Бахмуте серьёзно заболели почки, всё лечение я себе обеспечиваю сам. Нет возможности получить психологическую помощь, которая очень нужна после пережитого и увиденного на войне. Я даже беларусские права не могу сменить", — говорит Клочко.

"Сложности с легализацией в Литве коснулись не только Василия. Я, к примеру, уже 10 месяцев не могу получить вид на жительство", — рассказывает беларусский доброволец Александр Клочко, который после войны вернулся в Литву, где жила его девушка.

"Сейчас никакой системной помощи нет ни со стороны Офиса Светланы Тихановской, ни со стороны других структур наших демократических сил. Представители этих структур сказали мне, что война ещё не окончена, а наши интересы и проблемы — это не международный уровень", — рассказывает Александр Клочко.

По информации Клочко, сейчас в Литве живут 12 экс-добровольцев, ещё 6 человек планируют вернуться после войны — здесь находятся их семьи. За последний год 4 беларусских военных добровольца умерли в Литве: двое погибли, один умер из-за проблем со здоровьем, ещё один бросился под поезд.