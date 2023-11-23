Беларусь участвует в систематической депортации Россией украинских детей

В нем подробно описывается «участие Беларуси в систематическом вывозе Россией детей из Украины в условиях незаконной и неспровоцированной войны».
Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (Yale School of Public Health, Yale HRL), являющаяся партнером программы Госдепартамента, установила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 г. в Беларусь было вывезено не менее 2442 детей из Украины.
"Эти дети в возрасте от 6 до 17 лет были перевезены из оккупированных Россией регионов Украины в «Дубраву» и 12 других учреждений в Беларуси, где многие из них проходят политическое и культурное перевоспитание и военную подготовку в интересах Беларуси и России", – говорится в докладе.
Согласно документу, "перемещение детей из оккупированной Украины в Беларусь координируется президентом России Владимиром Путиным и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко через Союзное государство – наднациональное образование, состоящее из России и Беларуси".
Эта программа осуществляется при содействии как российских, так и белорусских спецслужб.
В документе также делается вывод, что должностные лица, участвующие в этих операциях по депортации украинских детей, выбирают их из уязвимых групп населения, включая детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей с родителями-военнослужащими и предполагаемых сирот.
Этих детей переселяют в Беларусь или Россию, возможно, без согласия их семей и без ясного пути возвращения домой.
Авторы доклада (Yale HRL) отмечают, что "дети перевозились из оккупированной Россией Украины в Ростов-на-Дону (Россия), а затем поездами в Беларусь".
"Следственный комитет России, министерства образования самопровозглашенных так называемых ЛНР и ДНР, а также поддерживающие режим организации обеих стран способствовали перемещению детей из оккупированной территории Украины в Беларусь", – говорится в документе.
Кроме того, Yale HRL выявила различные пророссийские и пробелорусские организации, способствующие перемещению детей из Украины в Беларусь и подвергающие их перевоспитанию. В их числе называются« белорусский общественный деятель Алексей Талай, белорусский государственный производитель калийных удобрений ОАО "Беларуськалий", Белорусский республиканский союз молодежи и ультранационалистические мотоклубы пророссийского режима».
В докладе подчеркивается, что "количество детей, оставшихся в Беларуси, неизвестно: ключевые фигуры, участвовавшие в перевозке детей из оккупированной территории Украины в Беларусь, бездоказательно утверждают, что все дети были возвращены в Украину".
Однако Yale HRL не смогла найти последовательных и подтверждающих данных, подтверждающих, что дети, указанные в данном отчете, вернулись в Украину из Беларуси.
Госдепартамент США считает, что «эти разоблачения участия Беларуси показывают масштабы более широкой кампании, проводимой Россией. Российские военные и правительство депортировали в Россию сотни тысяч гражданских лиц Украины, включая детей, которые были насильственно разлучены со своими семьями».
"Соединенные Штаты будут продолжать добиваться привлечения к ответственности лиц, причастных к нарушениям, связанным с войной России против Украины", – говорится в заявлении Госдепартамента.