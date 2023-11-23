Беларусь участвует в систематической депортации Россией украинских детей

Согласно документу, "перемещение детей из оккупированной Украины в Беларусь координируется президентом России Владимиром Путиным и авторитарным лидером Беларуси Александром Лукашенко через Союзное государство – наднациональное образование, состоящее из России и Беларуси".

"Эти дети в возрасте от 6 до 17 лет были перевезены из оккупированных Россией регионов Украины в «Дубраву» и 12 других учреждений в Беларуси, где многие из них проходят политическое и культурное перевоспитание и военную подготовку в интересах Беларуси и России", – говорится в докладе.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения (Yale School of Public Health, Yale HRL), являющаяся партнером программы Госдепартамента, установила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 г. в Беларусь было вывезено не менее 2442 детей из Украины.

В нем подробно описывается «участие Беларуси в систематическом вывозе Россией детей из Украины в условиях незаконной и неспровоцированной войны».

Эта программа осуществляется при содействии как российских, так и белорусских спецслужб.

В документе также делается вывод, что должностные лица, участвующие в этих операциях по депортации украинских детей, выбирают их из уязвимых групп населения, включая детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей с родителями-военнослужащими и предполагаемых сирот.

Этих детей переселяют в Беларусь или Россию, возможно, без согласия их семей и без ясного пути возвращения домой.

Авторы доклада (Yale HRL) отмечают, что "дети перевозились из оккупированной Россией Украины в Ростов-на-Дону (Россия), а затем поездами в Беларусь".

"Следственный комитет России, министерства образования самопровозглашенных так называемых ЛНР и ДНР, а также поддерживающие режим организации обеих стран способствовали перемещению детей из оккупированной территории Украины в Беларусь", – говорится в документе.