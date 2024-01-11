Беларусь отправила детей из Украины на тренировку к военным

Государственное телевидение Беларуси сообщило, что власти отправили недавно прибывшую группу детей из оккупированных районов Украины на тренировку к белорусским военным, которые обучали их эвакуации в случае пожара.

Тридцать пять детей из оккупированного Россией города Антрацит на востоке Украины были отправлены в белорусский Могилев, где, как сообщил государственный телеканал "Беларусь 1", их обучали поведению в экстремальных ситуациях.