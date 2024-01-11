Беларусь отправила детей из Украины на тренировку к военным

Государственное телевидение Беларуси сообщило, что власти отправили недавно прибывшую группу детей из оккупированных районов Украины на тренировку к белорусским военным, которые обучали их эвакуации в случае пожара.
Тридцать пять детей из оккупированного Россией города Антрацит на востоке Украины были отправлены в белорусский Могилев, где, как сообщил государственный телеканал "Беларусь 1", их обучали поведению в экстремальных ситуациях.
Украина заявляет, что она расследует депортацию детей как возможный геноцид. По словам Киева, он проводит расследование в отношении Беларуси в связи с причастностью к предполагаемой депортации из Украины более 19 тысяч детей.
"Голос Америки"
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