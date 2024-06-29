Беларусь наращивает силы ПВО у границы с Украиной

О нарастании напряженности в граничащих с Украиной районах также рассказал замкомандующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Беларуси полковник Вадим Лукашевич. „У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника“, - заявил он изданию „Белта“ 29 июня.