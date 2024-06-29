Беларусь наращивает силы ПВО у границы с Украиной

Министерство обороны Беларуси в субботу, 29 июня, заявило о выведении дополнительных сил противовоздушной обороны (ПВО) к границе с Украиной в связи с „резким увеличением“ количества украинских беспилотников, ведущих разведку в граничащих с Беларусью районах. „Обстановка в воздушном пространстве напряженная. Отмечается постоянное нарушение государственной границы в воздушном пространстве нашего государства“, - сказал начальник зенитных ракетных войск Вооруженных сил Беларуси Андрей Северинчик.
Он указал, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся на приграничной территории, обеспечены не только разведывательными БПЛА, но и „аппаратами с возможностью нанесения поражения в глубину Беларуси“. Северинчик отметил, что в Беларуси „наращена система постов визуального наблюдения“, которая информирует огневые подразделения войск ПВО, стоящих на боевом дежурстве.
„Украина стягивает к нашим границам войска“
О нарастании напряженности в граничащих с Украиной районах также рассказал замкомандующего силами специальных операций по идеологической работе ВС Беларуси полковник Вадим Лукашевич. „У нас имеется информация о том, что Украина стягивает к нашим границам войска, вооружения, военную технику. В частности, в Житомирской области размещены американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелая дальнобойная артиллерия и другая техника“, - заявил он изданию „Белта“ 29 июня.
ГПК: В Житомирской области находятся подразделения РДК
Государственный пограничный комитет РБ накануне заявил, что в приграничной Житомирской области находятся подразделения „Русского добровольческого корпуса“, воюющего на стороне Украины. „Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Беларуси“, говорится в заявлении.