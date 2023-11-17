BBC: с начала войны из Украины нелегально выехали около 20 тысяч мужчин, чтобы не попасть на фронт

BBC запросила данные о нелегальном пересечении границы у соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии. Согласно им, в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границу с этими странами незаконно пересекли 19 740 граждан Украины.

В Киеве сообщили, что еще 21 113 мужчин были пойманы украинскими властями. Большинство из них — 14 313 человек — пытались пересечь границу нелегально, 6800 полагались на документы с фальшивыми медицинскими диагнозами или правами на льготы.

После российского вторжения большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд. Однако полученные данные показывают, что ежедневно из страны удается выбраться десяткам людей, пишет BBC.