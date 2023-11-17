BBC: с начала войны из Украины нелегально выехали около 20 тысяч мужчин, чтобы не попасть на фронт

BBC запросила данные о нелегальном пересечении границы у соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии. Согласно им, в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года границу с этими странами незаконно пересекли 19 740 граждан Украины.
В Киеве сообщили, что еще 21 113 мужчин были пойманы украинскими властями. Большинство из них — 14 313 человек — пытались пересечь границу нелегально, 6800 полагались на документы с фальшивыми медицинскими диагнозами или правами на льготы.
После российского вторжения большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили выезд. Однако полученные данные показывают, что ежедневно из страны удается выбраться десяткам людей, пишет BBC.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский, говоря о проверках военно-врачебных комиссий, заявил, что тысячи людей уехали за границу благодаря решениям, которые были получены за взятки. Он подчеркнул, что в некоторых регионах Украины после 24 февраля 2022 года количество снятий с воинского учета по решениям этих комиссий, увеличилось в десятки раз.
Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский сказал BBC, что проблема серьезная и в стране делается «все возможное, чтобы свести количество случаев коррупции к минимуму».
Вместе с тем, по его словам, количество мужчин, которые уехали или пытались уехать, не оказало никакого влияния на военные действия.
«Тех, кто пытается избежать мобилизации, примерно 1−5%. Они точно не критичны для обороны Украины», — заявил Вениславский BBC.
По его словам, планов по радикальному увеличению числа лиц, подлежащих мобилизации, не планируется.
Напомним, ранее Forbes со ссылкой на собеседника из администрации российского президента писал, что за две недели с начала мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2022 года, Россию покинули примерно 700 000 человек, 200 000 из них уехали в Казахстан.