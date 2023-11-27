BBC: британская разведка отмечает высочайшие потери российской армии в ноябре

За последние шесть недель наблюдался один из самых высоких показателей потерь россиян за всю войну.



Ранее самые высокие потери Россия несла в марте 2023 года, в разгар наступления на Бахмут — в среднем 776 человек в день.

Хотя британская военная разведка не может проверить методологию подсчёта общего количества убитых и раненых, цифры выглядят вполне правдоподобно, говорится в докладе.