Байден зажег огни на Национальной рождественской елке

"Всем счастливого Рождества, – сказал Байден, включив гирлянды. – Это замечательная традиция".
В этом году Национальной рождественской елкой стала 12-метровая норвежская ель, привезенная из Западной Вирджинии.
Во вторник дерево было повалено мощным порывом ветра, что вызвало сомнения в том, что церемония зажжения огней пройдет по плану.
Но уже через несколько часов трос, державший елку, был заменен, и она вновь была поставлена прямо.
Ни одна из 58 маленьких елочек, окружающих Национальную рождественскую елку, не была повреждена. Около 20 украшений упали с дерева, но не сломались.
Служба национальных парков сообщила в среду, что рабочие "устанавливают бетонные блоки и дополнительные тросы, чтобы закрепить елку".
Церемония зажжения огней – ежегодная традиция Белого дома, насчитывающая 101 год, которая включает обратный отсчет и музыкальные выступления.
Ведущим церемонии стала кантри-певица Микки Гайтон, на ней также выступили Дайонн Уорвик, Сент Винсент, Джо Уолш, Даррен Крисс и другие.
На церемонии также присутствовали вице-президент Камала Харрис и ее муж Даг Эмхофф.
Предпраздничный сезон был открыт в понедельник первой леди Джилл Байден, которая показала праздничное убранство Белого дома.
В среду она открыла праздничный каток на Южной лужайке Белого дома, где дети смогут кататься на коньках и играть в хоккей в течение всего декабря.