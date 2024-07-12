Байден заявил, что намерен продолжать борьбу за пост президента США

„Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой“, — это был явный упрек в адрес политики „Америка прежде всего“ Трампа.

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.

„Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут“, — сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.

„В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах“.

Отвечая на первый вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости заменить его в качестве кандидата, Байден оговорился и сказал: „Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом“.

Такая практика не является необычной, отмечает CNN, поскольку подобный формат помогает избежать криков и хаоса, которые часто случаются на таких мероприятиях.

Байден сам называл имена корреспондентов, зачитывая их из блокнота перед собой, после чего они задавали вопросы.

Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час. Журналисты долго и упорно расспрашивали президента о предвыборных планах и состоянии здоровья.

„Я победил его однажды и намерен победить его снова“, — сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал: „Президент Путин? Он [Зеленский] победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом“.

„Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин“, — сказал Байден.

Но его оговорка про Харрис была не первой за день.

В целом, как отмечают корреспонденты, на пресс-конференции Байден выглядел уверенным, спокойным и много улыбался.

За этот ляп тут же ухватился Дональд Трамп , опубликовав видеоролик в своей соцсети Truth Social.

Джо Байден вышел на сцену, когда на кону стояло все: его президентство, надежды на переизбрание, сама его политическая карьера.

Зуркер также отмечает, что во время выступления Байден зачитывал текст с телесуфлера.

„Байден быстро исправился, но в критический момент его кампании, когда все внимание приковано к его выступлению, это был тот вид оплошности, от которого демократы будут в бешенстве“, — пишет он.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, Байден и раньше путал имена иностранных лидеров, но представить Зеленского как Путина — это особенно досадная ошибка.

Если ставки и были, то он едва ли признал это. Он отмахнулся от опасений по поводу своей кампании, которые снова и снова высказывали собравшиеся репортеры, и пообещал, что будет бороться не за свое наследие, а за то, чтобы закончить работу, которую начал, вступив в должность в 2021 году.

Это было либо признаком упорной решимости, либо отрицанием того, насколько катастрофическим стало его положение.

Возможно, ляп Харрис-Трамп станет самым запоминающимся событием вечера, затмив более уверенное выступление, чем дебаты две недели назад.