Байден: Я не молод, но могу справиться с работой президента

Президент США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах со своим предполагаемым соперником на выборах в ноябре Дональдом Трампом, однако дал понять, что не планирует выходить из президентской гонки. „Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду“, - заявил Байден, выступая перед своими сторонниками на предвыборном митинге в Северной Каролине в пятницу, 28 июня.