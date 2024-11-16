Байден высказался в поддержку союза против КНДР

Между тем заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател 12 ноября сообщил, что северокорейские солдаты уже участвуют в войне против Украины. Большинство из более чем 10 тыс. военных, отправленных Пхеньяном на восток России, были направлены в Курскую область, отметил Пател. Там военные „начали принимать участие в боевых операциях вместе с российскими вооруженными силами“, уточнил он.