Байден впервые после ухода с поста раскритиковал Трампа

Белый дом отверг критику Байдена

По данным агентства Reuters, SSA ежегодно выплачивает 1,4 трлн долларов пособий для 73 млн пожилых людей и лиц с инвалидностью в США. В Белом доме в тот же день заявили, что „президент Трамп абсолютно уверен в защите пособий социального обеспечения для законопослушных американских налогоплательщиков и пожилых людей, кто вносил средства в эту программу“. „Он всегда будет защищать эту программу“, - пообещали там.