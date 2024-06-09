Байден во Франции: США стоят на стороне Украины

Президент США Джо Байден заявил, что его страна „твердо стоит на стороне Украины“. „Мы поддерживаем наших союзников“, - заявил он в ходе совместного выступления с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже в субботу, 8 июня.
Глава Белого дома напомнил, что Вашингтон накануне объявил об очередном пакете военной помощи Украине в размере 225 млн долларов (около 208 млн евро). Байден подчеркнул, что этот пакет стал уже шестым с момента подписания закона о национальной безопасности в начале года. „Жаль, что мы не смогли сделать это на шесть месяцев раньше, но мы добились своего, предоставив Украине дополнительную помощь в размере 61 миллиарда долларов“, - заявил он.
Президент Соединенных Штатов также поблагодарил Францию и других „европейских союзников“ Украины за выделение помощи Киеву. По его мнению, президент России Владимир Путин „не собирается останавливаться на Украине“ и потенциально может представлять угрозу для всей Европы. „Но мы не позволим этому случиться“, - добавил глава Белого дома.
Макрон: Мы продолжим поддерживать Украину столько, сколько необходимо
Президент Франции Эмманюэль Макрон, в свою очередь, заявил, что планирует продолжать поддерживать Киев „перед лицом российской агрессии“ „настолько интенсивно и настолько долго, насколько это необходимо“.
„И я хотел бы поблагодарить вас за недавно подтвержденные вами решения, в соответствии с которыми вы встали на нашу сторону и сыграли решающую роль в этом конфликте. В этом конфликте речь идет о безопасности и стабильности Старой Европы“, - сказал Макрон, обращаясь к Байдену.