Байден: Убийство главы „Хезболлах“ - „мера справедливости“

Днем ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по штаб-квартире „Хезболлах“ в пригороде Бейрута, в результате чего был убит лидер этого движения Хасан Насралла.

Израиль начал проведение „упреждающей военной операции“ против движения „Хезболлах“, признанного террористической организацией в Германии, США и ряде других стран, во второй половине сентября 2024 года. В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки. При этом, по данным Минздрава Ливана, в ходе израильских воздушных налетов погибли сотни человек, среди них женщины и дети.