Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

"Мы не поддерживаем независимость..." - сказал в субботу Джо Байден, когда его спросили о реакции на выборы на Тайване, в результате которых победил кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии (ДПП) и противник сближения с Китаем Лай Циндэ.
За несколько часов до открытия избирательных участков Вашингтон предупредил, что вмешательство «любой» страны в выборы "было бы неприемлемым".
Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с островом, Соединенные Штаты являются самым важным международным партнером Тайваня и поставщиком оружия.
Тайвань – самоуправляемый остров, который Китай считает своим, – провел первые прямые президентские выборы в 1996 году, став примером успеха демократии после десятилетий борьбы с авторитарным правлением.
Вашингтон опасается, что выборы, переходный период и новая администрация приведут к эскалации конфликта с Пекином. Правительство Тайваня ожидает, что после голосования Китай попытается оказать давление на нового президента, в том числе при помощи военных маневров вблизи острова. В знак поддержки нового правительства Байден планирует направить на остров неофициальную делегацию, в состав которой войдут несколько бывших высокопоставленных американских чиновников. Подобные делегации уже отправлялись на Тайвань в прошлом.
Сам Джо Байден уже делал попытки смягчить отношения с Китаем. В ноябре прошлого года на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Калифорнии он согласился обсудить разногласия по вопросам безопасности.
В 2016 году гнев Китая вызвал телефонный разговор тогда еще избранного, но не вступившего в должность президента Дональда Трампа с президентом Тайваня Цай Инвэнь. Этот разговор стал первым подобным контактом между лидерами США и Тайваня с тех пор, как президент Джимми Картер отказался от дипломатического признания Тайваня в пользу признания КНР в 1979 году.