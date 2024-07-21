Байден снялся с выборов президента США

Байден обнародовал заявление, в котором написал, что служить американскому народу президентом для него большая честь, и что он намеревался принять участие в выборах, но в интересах его партии и страны ему следует отказаться от участия в предвыборной кампании и сосредоточиться на своих президентских обязанностях до конца отведенного ему нынешнего срока.
На следующей неделе он выступит с обращением, в котором расскажет о своем решении и дальнейших действиях более детально.
Призывы выйти из президентской гонки нарастали как снежный ком весь последний месяц, за который 81-летний Байден успел провалить дебаты с Трампом и прилюдно назвать Владимира Зеленского „президент Путин“.
Решение Байдена ставит жирную точку на его блестящей политической карьере: 8 лет в ранге вице-президента при Бараке Обаме, победа над действующим президентом Трампом в 2020 году и президентский срок, отмеченный ростом экономики, возвращением Америки в центр международной политики и поддержкой Украины в ее противостоянии российской агрессии.
Выход Байдена из гонки закрепит особое место в истории и за президентской кампанией 2024 года. Первое покушение на жизнь президента или кандидата в президенты с 1981 года, когда стреляли в Рональда Рейгана. И первый отказ кандидата от борьбы со времен войны во Вьетнаме: в 1968 году действующий президент-демократ Линдон Джонсон снял свою кандидатуру, а его вице-президент проиграл выборы республиканцу Ричарду Никсону.
Почему Байден уходит
Вопросы к возрасту Байдена приглушенно звучали с момента выдвижения. К окончанию следующего срока ему стукнуло бы 86 лет. Но в полный голос о преклонном возрасте президента заговорили после дебатов с Трампом в конце июня.
Президент США выглядел потерянным и постоянно терял ход мысли. Позже он списал все на усталость, но последующие события убедили публику в обратном.
В первые дни призывы к Байдену выйти из гонки преимущественно исходили от журналистов и анонимных источников, потом некоторые богатые спонсоры партии и актер Джордж Клуни выступили уже открыто. Следом пошли конгрессмены: сначала два десятка из нижней Палаты представителей, а следом и демократы в главной палате — Сенате предлагали Байдену сойти с дистанции.
Байден и его окружение клялись, что он полон сил и никуда уходить не собирается. В какой-то момент Байден даже заявил, что „только Господь Бог“ может снять его с гонки.
Для демонстрации когнитивной свежести кандидата Байдена отправили выступать без бумажки на пресс-конференцию по итогам саммита НАТО в Вашингтоне. Но еще до того, как он пережил часовой допрос журналистов, вышел конфуз. Представляя публике президента Украины Зеленского, Байден сказал: „Дамы и господа — президент Путин!“.
А на пресс-конференции назвал Камалу Харрис „вице-президент Трамп“.
Вскоре после этого Трамп пережил покушение на митинге, где ему отстрелили часть уха. А последний удар нанес ковид: Байден заболел и потерял возможность публично развеять сомнения в том, что он бодр духом, умом и телом.
Кто заменит Байдена
Окончательное решение о кандидете от демократов примет съезд партийных выборщиков 19–22 августа в Чикаго. До отказа Байдена от борьбы демократы собирались формально утвердить его кандидатуру еще раньше, буквально в конце июля, чтобы не нарушать закон штата Огайо, с тех пор, правда, отмененный.
С выходом Байдена из гонки республиканцы лишились одного из основных орудий этой предвыборной кампании. Они ставили под сомнение дееспособность Байдена и пеняли на возраст. Трамп несильно моложе, ему 78, и возрастной аргумент теперь на стороне демократов.
Согласно свежему опросу Economist/YouGov, за то, чтобы Байден снялся с гонки, выступали 51% американцев, 30% были против. Сторонники демократической партии разделились примерно поровну: 44% — уходи, 41% — оставайся.