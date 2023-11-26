Байден сделал заявление к 90-й годовщине Голодомора

Президент США Джо Байден в субботу, 25 ноября выпустил обращение в память о жертвах произошедшего 90 лет назад Голодомора, которых вспоминали в этот день в Украине. Обращение Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Американский лидер напомнил, что миллионы украинцев страдали и умирали в 1932-1933 годах из-за голода, искусственно созданного "бесчеловечной политикой Иосифа Сталина и советского режима". "Сталин и его режим систематически захватывали украинское зерно и фермы и отправляли украинское зерно в другие части СССР с целью подавления национальной идентичности Украины", - отметил Байден. Сейчас, отметил он, сельскохозяйственная инфраструктура Украины снова подвергается атакам - на этот раз из-за "стремлений Владимира Путина к завоеваниям и власти".