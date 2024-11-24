Байден решил пока не призывать пригласить Украину в НАТО

В „плане победы“ Зеленского „немедленное приглашение“ в НАТО отмечено первым пунктом. „Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности“, - пояснил президент. Однако, как отметила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит, „на сегодняшний день альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение“.

Против вступления Украины в НАТО выступают также Венгрия и Словакия, писало издание Politico. „Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не спешат“, - сказал Politico один из чиновников НАТО. Второй чиновник сказал, что страны „поддерживают эту идею абстрактно, но как только подойдет к ее реализации“, они начнут более открыто возражать.