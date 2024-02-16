Ответственность за смерть Алексея Навального несет президент России Владимир Путин. Об этом заявил в специальном обращении в связи со смертью российского оппозиционера президент США Джо Байден. "Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никто не должен обманываться - ни в России, ни где-либо в мире. Путин нацелен не только на граждан других стран, как мы видели из того, что сейчас происходит в Украине, он совершает ужасные преступления также против собственного народа", - сказал Байден.
Президент США также заявил, что был не удивлен и одновременно возмущен известием о смерти Навального, который, как подчеркнул Байден, мужественно противостоял насилию российских властей, за что был отравлен и отправлен в тюрьму, но даже это его не остановило. После отравления Алексей Навальный мог остаться жить за границей, но все равно вернулся в Россию, напомнил глава Белого дома. Он выразил соболезнования семье Навального. "Его мужество не будет забыто", - пообещал Джо Байден.