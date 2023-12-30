Байден призвал мировое сообщество "остановить Путина"

Массированные удары России ракетами и беспилотниками по украинским городам в ночь на 29 декабря - это очередное суровое напоминание миру о том, что цели Владимира Путина в развязанной им войне против Украины не изменились даже спустя почти два года после начала полномасштабного вторжения в соседнюю страну, подчеркнул президент США Джо Байден. В специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в пятницу, 29 декабря, Байден обратил внимание на то, что в ходе этой "крупнейшей воздушной атаки" на Украину с начала войны целями РФ были объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, глава Белого дома назвал родильный дом и торговый центр в Днепре, пострадавшие от атаки. По словам Джо Байдена, эта ночная атака свидетельствует о том, что Путин по-прежнему "стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ". "Его необходимо остановить", - убежден президент США.

Байден вновь призвал Конгресс США одобрить помощь Украине