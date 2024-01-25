Байден призвал Конгресс одобрить продажу Турции F-16

После ратификации парламентом Турции заявки Швеции на вступление в НАТО президент США Джо Байден направил письмо руководителям комитета по международным отношениям Сената и комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США с призывом одобрить продажу Турции истребителей F-16. Об этом сообщают мировые агентства в четверг, 25 января.
Парламент Турции проголосовал за прием Швеции в НАТО 23 января. За ратификацию заявки выступили 287 депутатов, 55 высказались против. Теперь документ поступит на подпись президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, письмо Байдена было отправлено 24 января, при этом его администрация еще официально не уведомила Конгресс о планах продажи F-16.
Между тем газета The New York Times отмечает, что по состоянию на вечер 24 января четыре высокопоставленных законодателя еще не дали своего согласия. "Один или несколько из них могут попросить администрацию Байдена дать гарантии относительно действий Турции по некоторым вопросам внешней политики, прежде чем соглашаться на передачу", - говорится в публикации.
Ранее депутаты Конгресса предупреждали, что не будут голосовать по вопросу о продаже Турции боевых самолетов до того, как под документом о ратификации страной шведской заявки будет стоять подпись президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В октябре 2021 года Турция подала запрос на покупку истребителей Lockheed Martin F-16 и около 80 комплектов модернизации для имеющихся у нее военных самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов США. Каждая крупная сделка по продаже вооружений за границу изучается руководством комитета по международным отношениям Сената и комитета по иностранным делам Палаты представителей. Они регулярно задают вопросы или высказывают опасения по поводу прав человека или дипломатических проблем, которые могут задержать или блокировать такие сделки, напоминает Reuters.