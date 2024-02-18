Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине незамедлительно

Джо Байден связал захват российскими войсками Авдеевки в Донецкой области с бездействием Конгресса, в котором партийные разногласия препятствуют выделению 60 миллиардов долларов на необходимую Киеву военную помощь. В заявлении отмечается, что вывод украинских войск из Авдеевки произошел после того, как украинские солдаты были вынуждены ограничить использование боеприпасов из-за сокращения их поставок, что "привело к первым заметным успехам России за последние месяцы".