Байден подтвердил обещание довести до конца работу по освобождению заложников ХАМАС

По словам Байдена, около 100 человек, включая 6 американцев, по-прежнему удерживаются в секторе Газа в качестве заложников. Во имя их освобождения администрация ведет активную дипломатическую работу, подчеркнул президент.

"Первые результаты этих усилий мы увидели в конце октября, когда двое американцев воссоединились со своими близкими, – отмечается в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом. – В ноябре, работая в тесной координации с Катаром, Египтом и Израилем, мы организовали семидневную паузу в боевых действиях, которая привела к освобождению 105 заложников – в том числе 4-летнего американского ребенка – и позволила нам доставить в Газу дополнительную жизненно важную гуманитарную помощь".

Президент сообщил, что на прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен снова посетил Ближний Восток и искал пути к заключению соглашения по освобождению всех тех, кто все еще удерживается боевиками ХАМАС.