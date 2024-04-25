Байден подписал законопроект о военной помощи Украине

"Это хороший день для мира. Это жизненно необходимая поддержка партнёров Америки, чтобы они могли противостоять угрозам их суверенитету", – подчеркнул Байден.
В Белом доме заявили, что первые поставки вооружений Украине начнутся незамедлительно, уже на этой неделе. В первый пакет помощи стоимостью примерно в один миллиард долларов войдут боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехника.
Обсуждение масштабного пакета военной помощи Украине и другим странам, которым США считает нужным помогать, продолжалось в американском правительстве уже около полугода. 21 апреля законопроект одобрила нижняя палата Конгресса США, а 24 апреля его утвердил Сенат.
В рамках закона 60 миллиардов 800 миллионов долларов выделяется на помощь Украине, более 26 миллиардов – Израилю и на гуманитарную помощь жителям Газы, 8 миллиардов – Тайваню и американским союзникам в Тихоокеанском регионе. В качестве уступки консервативным республиканцам 10 миллиардов из пакета помощи Украине будет выделено в виде кредита, который при этом может быть списан специальным решением президента в 2026 году.