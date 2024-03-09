Байден подписал пакет законов, предотвращающих шатдаун

Президент США Джо Байден утвердил пакет законопроектов о финансировании ряда государственных учреждений, который позволит стране избежать шатдауна. Глава Белого дома подписал документы в субботу, 9 марта, на следующий день после того, как за него проголосовал Сенат, и всего за несколько часов до возможного наступления шатдауна.

Пакет из шести законопроектов предполагает выделение более 460 миллиардов долларов на финансирование, в частности, министерств по делам ветеранов, сельского хозяйства, внутренних дел, транспорта, жилищного строительства и развития городов, юстиции, торговли и энергетики.

Палата представителей приняла пакет в среду. Большинство голосов в ней, несмотря на активное сопротивление республиканцев, обеспечили представители Демократической партии.

Угроза частичного шатдауна в США все еще остается