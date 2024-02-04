Байден побеждает на праймериз демократов в Южной Каролине

 
Deutsche Welle
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Действующий глава Белого дома Джо Байден одержал победу на первых праймериз Демократической партии, следует из предварительных итогов голосования.

Действующий президент США Джо Байден со значительным отрывом опережает соперников на первичных выборах (праймериз) Демократической партии, проходящих в субботу, 3 февраля, в Южной Каролине. О предварительных итогах голосования сообщают издания The New York Times и The Washington Post, ведущие онлайн-трансляции мероприятия.

По результатам подсчета 95 процентов голосов, Байден набрал на праймериз 96,2 процента голосов, в то время как его оппоненты - писательница Марианна Уильямсон и конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс - 2,1 и 1,7 процента соответственно. Оба соперника отставали от действующего главы Белого дома и в опросах граждан, которые проходили перед голосованием.

В 2020 году во время предвыборной кампании в Южной Каролине Байден тоже одержал неоспоримую победу на праймериз, и в 2024 году ее граждане снова подтолкнули демократов к тому, чтобы "выиграть президентское кресло и сделать Дональда Трампа проигравшим", заявил Байден.

Голосование в Южной Каролине - первые официальные праймериз Демократической партии перед выборами президента США, которые состоятся в ноябре. Ввиду этого эксперты рассматривали мероприятие как проверку настроений избирателей относительно Байдена, так как политик не пользуется неоспоримой поддержкой.

Байден почти утвержден как кандидат от демократов

У действующего президента США нет серьезных конкурентов среди членов Демократической партии, отмечает агентство AFP - его победу можно ожидать и на дальнейших праймериз демократов. Однако 81-летний Байден уже сейчас является самым старым действующим президентом Соединенных Штатов, ввиду чего у избирателей могут быть сомнения в его кандидатуре.

В конце января главный вероятный оппонент Байдена от республиканцев, экс-президент страны Дональд Трамп, также выиграл первые праймериз своей партии, прошедшие в Нью-Гемпшире. По итогам голосования он набрал 52,7 процента, в то время как его соперник по партии, бывшая постоянная представительница США в ООН Никки Хейли - 43,7 процента.

Хейли при этом осталась единственным оппонентом Трампа среди республиканцев - за несколько дней до праймериз из президентской гонки вышел губернатор Флориды Рон Десантис, открыто поддержав своего соперника и экс-президента. Сам же Трамп довольно резко высказался о Хейли после праймериз, назвав ее "самозванкой", которая хочет присвоить себе победу.

Окончательно кандидаты на президентские выборы в США от обеих партий будут выдвинуты летом. Само же голосование состоится 5 ноября 2024 года. Для союзников Вашингтона победа Трампа на выборах грозит изменениями в отношениях из-за его резких высказываний - к примеру, он пообещал, что Соединенные Штаты при его возвращении в Белый дом выйдут из НАТО.

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