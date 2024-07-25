Байден останется президентом до конца срока полномочий

Джо Байден подтвердил, что останется на посту президента США до конца срока полномочий, то есть еще шесть месяцев. В обращении к нации вечером в среду, 25 июля, Байден назвал среди приоритетов на этот период реформу Верховного суда, укрепление НАТО, сдерживание Путина и борьбу с глобальным изменением климата. Байден также намерен 26 июля встретиться с премьер-министром Израилем Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить с ним возможность прекращения огня в секторе Газа.

Личные амбиции и спасение демократии

„Я считаю, что мои достижения на посту президента, мое лидерство в мире, мое видение будущего Америки - все это заслуживает второго срока. Но ничто не может встать на пути спасения нашей демократии. Это касается и личных амбиций“, - сказал он, поясняя, почему решил выйти из президентской гонки. „Я решил, что лучший путь двигаться вперед - это передать факел новому поколению. Это лучший способ сплотить нашу нацию“, - цитирует выдержки из речи 81-летнего президента США агентство Reuters. Речь идет о решении Байдена поддержать вице-президента Камалу Харрис в выдвижении кандидатом от Демократической партии на ноябрьских выборах президента США. В своей речи Байден назвал Харрис опытным, жестким и компетентным политиком.