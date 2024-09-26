Байден объявил о выделении Украине 8 миллиардов долларов

Из сообщения американского президента следует, что Байден поручил своему министерству обороны направить на помощь Украине все средства, выделение которых ранее было одобрено Конгрессом. В частности, 5,5 млрд долларов будет направлено на поставки Украине американской военной техники из арсеналов Пентагона, а также на пополнение украинских арсеналов новой техникой.

Еще 2,4 млрд долларов выделены на поставки Киеву военной техники в рамках инициативы по содействию Украине в области безопасности: новых систем ПВО, в том числе еще одной системы ЗРК Patriot и боеприпасов к ней, а также ракет класса „воздух-земля“ и БПЛА. Это „обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и свой народ“, - говорится в сообщении Байдена.