Байден обещает бороться до конца. В списке возможных замен первая — Камала Харрис

Байден провел обед за закрытыми дверями с Камалой Харрис в Белом доме, после чего они оба провели совещание с представителями штаба, в ходе которого Байден дал понять, что не собирается сходить с дистанции, а Харрис подтвердила свою поддержку.

„Я — номинант от Демократической партии. Никто меня не сдвинет с места. Я не ухожу“, — сказал Байден.

„Я участвую в этой гонке до конца, и мы победим, потому что, когда демократы объединяются, мы всегда побеждаем. Так же, как мы победили Дональда Трампа в 2020 году, мы победим его снова в 2024 году“, — сказал он.