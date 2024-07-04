Байден обещает бороться до конца. В списке возможных замен первая — Камала Харрис

Байден провел обед за закрытыми дверями с Камалой Харрис в Белом доме, после чего они оба провели совещание с представителями штаба, в ходе которого Байден дал понять, что не собирается сходить с дистанции, а Харрис подтвердила свою поддержку.
„Я — номинант от Демократической партии. Никто меня не сдвинет с места. Я не ухожу“, — сказал Байден.
„Я участвую в этой гонке до конца, и мы победим, потому что, когда демократы объединяются, мы всегда побеждаем. Так же, как мы победили Дональда Трампа в 2020 году, мы победим его снова в 2024 году“, — сказал он.
Несколько часов спустя предвыборный штаб Байдена-Харрис разослал демократам электронное письмо. „Позвольте мне сказать это так ясно и просто, как я могу: Я баллотируюсь, — написал Байден. — Я буду участвовать в этой гонке до конца“.
Эту же мысль Байден озвучил на экстренной встрече с губернаторами-демократами, которые, по словам присутствовавших на встрече, пообещали ему неизменную поддержку.
Харрис и ее команда старательно поддерживают президента. Такая позиция позволяет ей избежать обвинений в нелояльности, пока Байден переживает тяжелейший кризис своей предвыборной кампании, отмечает Bloomberg.
После провальных для Байдена дебатов с Дональдом Трампом в минувший четверг Харрис вела себя как верный солдат, защищая Байдена в телеинтервью и выступлениях перед донорами и сотрудниками штаба. На вопрос, готова ли она возглавить страну в случае необходимости, Харрис ответила: „Я горжусь тем, что я напарница Джо Байдена“.
Байден стоит на своем
Дебаты с Трампом, в ходе которых 81-летний президент Байден выглядел откровенно слабо и растерянно, привели демократический лагерь в полное замешательство, по мнению некоторых аналитиков, близкое к панике. В либеральной прессе зазвучали предложения Байдену снять кандидатуру, а теперь об этом заговорили и законодатели-демократы.
За прошедшую после дебатов неделю давление на президента только усилилось: все больше опросов показывают, что Трамп уходит в отрыв. Опубликованный в среду опрос New York Times, например, показал, что Трамп сейчас опережает Байдена на шесть процентных пунктов.
Согласно другому опросу, опубликованному американским партнером Би-би-си — телеканалом CBS News, Трамп имеет трехбалльное преимущество в колеблющихся штатах и лидирует на национальном уровне.
Некоторые доноры и законодатели-демократы публично призвали президента уйти в отставку.
Живущий в Массачусетсе, американский промышленник индийского происхождения Рамеш Капур, с 1988 года организовывавший благотворительные мероприятия для демократов, сказал в интервью Би-би-си: „Я думаю, что ему пора передать эстафету. Я знаю, что у него есть желание победить, но нельзя бороться с матерью-природой“.
Соучредитель Netflix Рид Хастингс, один из крупнейших доноров Демократической партии, заявил в интервью New York Times, что Байден должен выйти из гонки.
„Байден должен подвинуться, чтобы дать возможность энергичному лидеру демократов победить Трампа и обеспечить нам безопасность и процветание“, — сказал он.
Законодатели-демократы начали открыто выражать свои сомнения. Во вторник конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт, представляющий Техас, публично призвал Байдена снять кандидатуру с выборов после провального выступления на дебатах.
„Я надеюсь, что он примет болезненное и трудное решение выйти из предвыборной гонки“, — сказал Доггетт.
Конгрессмен от Аризоны Рауль Грихальва стал вторым конгрессменом-демократом, призвавшим Байдена отказаться от участия в выборах.
„Если он будет кандидатом, я поддержу его, но я думаю, что это возможность поискать других кандидатов“, — сказал Грихальва.
Тем не менее и Белый дом, и штаб Байдена решительно опровергли сообщения о том, что он раздумывает, не сняться ли с выборов, и заявили, что он намерен во второй раз победить Трампа.
В среду New York Times и CNN сообщили, что Байден рассматривает вопрос о том, стоит ли ему оставаться в предвыборной гонке — об этом он якобы сказал своему неназванному стороннику.
По сообщениям обоих изданий, президент сказал, что осознает, что его переизбрание находится под угрозой, и его предстоящие выступления — включая интервью ABC News и предвыборный митинг в Висконсине в пятницу — имеют огромное значение для его кампании.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла эти сообщения как „абсолютно ложные“. „Мы спросили президента, и президент ответил прямо… и сказал: „Нет, это абсолютная ложь“. Это исходит непосредственно от него“, — сказала она.
Камалу Харрис — в президенты?
В лагере демократов, однако, уже активно обсуждают, кто может заменить Байдена, если он все же откажется от президентской номинации. Члены Демократического национального комитета на августовском съезде должны проголосовать за то, чтобы официально сделать президента Байдена кандидатом от партии.
Один из членов комитета, пообщавшийся с другими делегатами и попросивший об анонимности, сказал Би-би-си, что, если Байден решит не выдвигать свою кандидатуру, номинация должна достаться вице-президенту Камале Харрис.
Об этом же рассказали агентству Reuters, семь высокопоставленных источников в штабе Байдена, Белом доме и Демократическом национальном комитете.
Сразу после дебатов демократы начали рассуждать, кто сможет заменить Байдена в несколько оставшихся до выборов месяцев, если он все же решит не баллотироваться. В кулуарах партии обсуждали кандидатуры губернаторов Калифорнии Гэвина Ньюсома, Гретхен Уитмер из Мичигана и Джея Прицкера из Иллинойса.
Однако большинство аналитиков склоняется к мысли, что игнорировать Камалу Харрис невозможно, причем по целому ряду причин. Собеседники Reuters в демократическом штабе также утверждают, что попытка обойти Харрис — это выдача желаемого за действительное, и это практически невозможно.
Ее сторонники предупреждают, что отказ от кандидатуры первой чернокожей женщины на рискует оттолкнуть избирателей, чьи голоса могут оказаться решающими для победы над Трампом. Об этом предупреждают и политтехнологи Демократической партии.
Если 59-летняя Харрис получит номинацию от партии, она получит деньги, собранные кампанией Байдена, и унаследует штабную инфраструктуру. Она также пользуется наибольшей известностью и широкой поддержкой среди всех остальных потенциальных кандидатов.
По обнародованным во вторник результатам опроса Reuters/Ipsos, Харрис отстает от Трампа на один процентный пункт — 42% против 43%. С поправкой на статистическую погрешность это такой же результат, как и у самого Байдена.
„Выиграть номинацию у вице-президента практически невозможно“, — считает Майкл Трухильо, демократ из Калифорнии, работавший в кампании Хиллари Клинтон в 2008 и 2016 годах.
При этом сразу после дебатов кандидатуру Харрис почти не упоминали в партийных дискуссиях — по данным Reuters, некоторые влиятельные демократы не верят, что она сможет победить Трампа.
В США женщина еще ни разу не становилась президентом, к тому же Харрис большую часть своего времени на посту вице-президента пыталась отличиться в роли, которая по определению является вспомогательной. Еще в прошлом году многие в Белом доме и в кампании Байдена в частном порядке высказывали опасения, что она может скорее помешать, чем помочь Байдену переизбраться.
Харрис удалось добиться успеха в вопросе о праве на аборты, но ее рейтинг одобрения существенно не улучшился и составляет менее 40%.
Другие возможные кандидаты на роль замены Байдена — Ньюсом, Уитмер и Прицкер, — значительно моложе Байдена, обладают известностью в стране и, в отличие от Харрис, не ассоциируются у электората с деятельностью Байдена на посту президента. Как замечает Bloomberg, у Прицкера есть дополнительное преимущество — он богат, что в борьбе за Белый дом тоже будет не лишним.
Однако пока все рассуждения о том, кто сможет занять место Байдена, носят академический характер.
„Президент Байден — номинант партии, и он им останется, — суммировала положение дел Стефани Каттер, заместитель руководителя избирательной кампании бывшего президента Барака Обамы. — Те, кто хочет какой-то межпартийной борьбы, будьте осторожны в своих желаниях, потому что это обеспечит победу Трампа“.