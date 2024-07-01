Байден не собирается сниматься с выборов и обещает победу несмотря на сомнения в его здоровье

Президент, которому идет 82-й год, посетил несколько фандрайзинговых мероприятий в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Помимо сбора средств Джо Байден пытался изменить отношение к тому, что произошло в ночь президентских дебатов на канале CNN.

Выступая на одном из мероприятий, Байден признался: „У меня был не самый лучший вечер, но и у Трампа тоже“.

„Обещаю вам, что мы выиграем эти выборы“, — сказал он.

Впоследствии президент США заявил, что понимает сомнения, овладевшие демократами после дебатов, но призвал не прекращать борьбу.