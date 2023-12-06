Байден не пошел бы на второй срок, если бы Трамп не участвовал в выборах

Президент Джо Байден заявил во вторник, что мог бы отказаться от повторного выдвижения, если бы в предстоящих выборах не участвовал Дональд Трамп, добавив, что республиканец представляет собой угрозу для страны.
«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что выдвинул бы свою кандидатуру, - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию 2024 года, которая состоялась в пригороде Бостона. - Мы не можем позволить ему победить».
Замечания Байдена прозвучали на фоне озабоченности даже преданных сторонников Демократической партии возрастом президента. В прошлом месяце ему исполнился 81 год.
Советники президента считают, что Трамп в ближайшие недели утвердит свой статус лидера среди претендентов на номинацию республиканского кандидата в президенты. Об этом говорят два человека из окружения Байдена.
Во время своей предвыборной кампании 2020 года Байден часто упоминал, что его решение баллотироваться было частично связано с тем, как тогдашний президент Трамп отреагировал на митинг белых националистов в Шарлотсвилле в 2017 году. Теперь кампания Байдена снова позиционирует Трампа как угрозу американской демократии.
Трамп, столкнувшийся с уголовными обвинениями за свои попытки отменить результаты выборов 2020 года, сам характеризует Байдена как опасного автократа.
Байден объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок в апреле, после того как пришел к личному убеждению, что ни вице-президент Камала Харрис, ни какой-либо другой кандидат от демократов не смогут победить Трампа на общенациональных выборах в следующем году.
Байден неоднократно упоминал Трампа во время активной кампании по сбору средств, начавшейся во вторник в Бостоне и предполагающей проведение как минимум девяти мероприятий до конца месяца.
Последние опросы показывают, что лидер республиканцев опережает Байдена в гипотетических противостояниях в ключевых штатах и на национальном уровне.
«Я думаю, никто не сомневается в том, что наша демократия снова под угрозой», – сказал Байден ранее во вторник.