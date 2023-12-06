Байден не пошел бы на второй срок, если бы Трамп не участвовал в выборах

Президент Джо Байден заявил во вторник, что мог бы отказаться от повторного выдвижения, если бы в предстоящих выборах не участвовал Дональд Трамп, добавив, что республиканец представляет собой угрозу для страны.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что выдвинул бы свою кандидатуру, - сказал Байден на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию 2024 года, которая состоялась в пригороде Бостона. - Мы не можем позволить ему победить».

Замечания Байдена прозвучали на фоне озабоченности даже преданных сторонников Демократической партии возрастом президента. В прошлом месяце ему исполнился 81 год.

Советники президента считают, что Трамп в ближайшие недели утвердит свой статус лидера среди претендентов на номинацию республиканского кандидата в президенты. Об этом говорят два человека из окружения Байдена.