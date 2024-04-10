Байден назвал "ошибочной" политику Нетаньяху в Газе

Байден повторил, что израильская атака беспилотниками на прошлой неделе, в результате которой погибли семь работников американской благотворительной организации, находившихся в Газе, и вызвала напряженный телефонный разговор с Нетаньяху, была "возмутительной".

"Я думаю, что то, что он делает, - это ошибка. Я не согласен с его подходом", - сказал Байден в интервью телеканалу Univision, американской испаноязычной телесети, отвечая на вопрос о том, как Нетаньяху ведет войну.

Комментарии Байдена стали одними из самых резких его высказываний в адрес Нетаньяху на фоне растущей напряженности из-за гражданских жертв в результате войны Израиля против ХАМАС и катастрофических условий внутри Газы.

Президент США Джо Байден заявил, что политика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в отношении Газы является "ошибочной" и призвал Израиль объявить о прекращении огня. Президент сказал об этом в интервью, которое вышло в эфир во вторник в эфире телеканала Univision.

"Так что я призываю израильтян просто объявить о прекращении огня и разрешить в течение следующих шести, восьми недель полный доступ [жителей Газы] ко еде и медикаментам, поступающим в страну", - добавил Байден.

Его замечания о прекращении огня означают сдвиг по сравнению с предыдущими комментариями, в которых Байден говорил, что обязанность по согласию на перемирие и освобождение заложников лежит на ХАМАС.

Байден также усилил давление на Израиль, чтобы тот позволил ввозить больше помощи в разрушенную Газу, сказав, что он уже беседовал с Саудовской Аравией, Иорданией и Египтом, и они "готовы привезти эту пищу".

"Нет никаких оправданий тому, чтобы не обеспечить потребности этих людей в питании и лекарствах. Это должно быть сделано сейчас", - добавил он.