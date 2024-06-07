Байден извинился перед Зеленским за паузу в поставках оружия

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, извинился перед украинским лидером за многомесячную паузу в поставках оружия для Киева. „Эта проблема решена. Я заверяю вас, что Соединенные Штаты будут стоять на вашей стороне. Мы полностью привержены этому“, - цитирует Байдена агентство dpa.

Кроме того, в ходе разговора с Зеленским, который прошел в рамках празднования 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, американский лидер анонсировал новый пакет помощи Украине в размере 225 млн долларов.

Задержка военной помощи Украине Конгрессом США