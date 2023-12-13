Байден: Израиль теряет поддержку, Нетаньяху должен измениться

 
Радио Свобода
Benjaminas Netanyahu, Joe Bidenas
Benjaminas Netanyahu, Joe Bidenas
ФОТО: Reuters / Scanpix

Президент США Джо Байден заявил во вторник, что Израиль теряет поддержку в связи с неизбирательными обстрелами сектора Газа. По словам президента США, премьер-министру Биньямину Нетаньяху следовало бы измениться. Как отметил Reuters, этими словами Байден продемонстрировал новые расхождения во взглядах между США и Израилем.

Высказывание Байдена, прозвучавшее на встрече с донорами его предвыборной кампании 2024 года, стали самыми критическими на данный момент словами американского президента в адрес израильского премьера со дня начала войны секторе Газа. Эти слова находятся в резком контрасте с заявлениями Байдена, сделанными сразу после нападения боевиков экстремистской группировки ХАМАС на южные районы Израиля 7 октября, пишет агентство Reuters.

"Безопасность Израиля может основываться на поддержке Соединённых Штатов, но именно сейчас у Израиля есть более широкая поддержка, чем просто со стороны Вашингтона. У Израиля есть Европейский Союз, есть Европа, есть преобладающая часть стран мира. Но эта поддержка начинает таять из-за проводимых неизбирательных обстрелов и бомбардировок", - сказал Байден.

Израильская военная операция, как указывают международные информационные агеентства, привела к гибели 18 тысяч человек, ранения получили около 50,000 жителей Газы. Это привело к гуманитарному кризису. Высказывания Байдена продолжили традицию его откровенных частных разговоров с Нетаньяху, с которым у президента США бывали глубокие разногласия на протяжении нескольких десятилетий.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии