Байден: ХАМАС должен быть уничтожен

Когда ведущий упомянул, что Израиль заявил о намерениях полностью уничтожить ХАМАС, Байден согласился с этим воззванием.

По словам Байдена, путь "к решению проблемы создания двух государств" в регионе все еще существует, но искать его нужно без участия ХАМАС в этом процессе. Американский лидер назвал эту группировку "кучкой трусов, которые прячутся за мирными жителями", а атаковавших кибуцы и музыкальный фестиваль у сектора Газа боевиков - участниками "варварства, имеющего столь же серьезные последствия, что и Холокост".

Даже несмотря на масштабное нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последовавшие за этим обмены ударов, в ходе которых погибли тысячи людей, в палестино-израильском конфликте остается пространство для мирного решения, заявил президент США Джо Байден . Обсуждению эскалации конфликта на Ближнем Востоке был посвящен выпуск программы "60 минут", вышедший в эфир на американском телеканале CBS в воскресенье, 15 октября.



ХАМАС при этом не представляет интересы палестинцев, а Израиль, вероятно, понимает, "что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды ХАМАС и "Хезболлаха", указал Байден. Он отметил, что у палестинского народа должна быть собственная власть и "должен быть путь к палестинскому государству", хотя с учетом нового витка эскалации конфликта прийти к этому решению прямо сейчас невозможно.

Тем не менее, если Израиль предпримет шаги по оккупации сектора Газа, это будет "большой ошибкой", заявил Байден. Однако проведение наземной операции армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) на этих территориях необходимо для "устранения экстремистов".

США не намерены направлять войска в Израиль



Армия Израиля - одна из лучших боевых сил в регионе, считает президент США, поэтому направлять войска ей не помощь не требуется. Однако Вашингтон поддержит Израиль всем необходимым, а также предостерегает любые другие страны от участия в конфликте.