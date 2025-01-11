Байден 15 января выступит с прощальным обращением к нации

Джо Байден, уходящий с должности президента США, выступит 15 января с прощальной речью к нации. Его обращение из Овального кабинета запланировано на 20.00 по местному времени (02.00 16 января по мск), сообщается на официальном сайте Белого дома в пятницу, 10 января.

Детали в пресс-релизе не приводятся, но прощальная речь - традиция для президентов США, покидающих эту должность. Так, Дональд Трамп, избранный главой Белого дома на президентских выборах в ноябре, в конце своего первого президентского срока посвятил большую часть прощальной речи тому, что он счел успехами в политике его администрации. В частности, Трамп заявил, что „не начал ни одну войну“, но в то же время противостоял Китаю „как никогда прежде“ и „восстановил союзы США с другими странами“.