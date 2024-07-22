Барселона увеличит денежные сборы с туристов-"однодневок"

Об этом сообщил мэр Барселоны Жауме Колльбони. Он заявил, что с 1 октября туристы, которые приезжают в город меньше, чем на 12 часов, будут платить по 4 евро с человека. В первую очередь это коснётся пассажиров круизных судов, которые сходят на берег на несколько часов.

Таким образом Барселона намерена бороться с избытком туристов, в особенности тех, которые приезжают в город меньше чем на сутки. Власти Барселоны учредили обязательный сбор для туристов в 2012 году и с тех пор периодически повышают его.