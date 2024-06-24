Bank of China ограничил операции с банками РФ под санкциями

„Бэнк оф Чайна“ - дочерняя компания Bank of China в России, специализирующаяся на платежах в юанях между РФ и Китаем, приостановила операции с подсанкционными российскими банками, сообщила в понедельник, 24 июня, газета „Коммерсант“ со ссылкой на собственные источники. „Бэнк оф Чайна“ с 24 июня прекращает обрабатывать платежи в юанях от российских банков, включенных в американский санкционный список SDN List. С партнерами, не подпавшими под санкции США, сотрудничество продолжится.
„Коммерсант“ со ссылкой на оценки экспертов также указывает, что на „Бэнк оф Чайна“ приходится значительная часть платежей между Китаем и Россией, но в настоящее время данный процесс все больше смещается в сторону небанковских посредников.
В „Бэнк оф Чайна“ на просьбу подтвердить новые ограничения не ответили.
США грозят санкциями банкам, нарушающим санкции против Москвы
В конце декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который допускает введение санкций против иностранных финансовых институтов, если те проводят сделки в интересах оборонно-промышленного комплекса России, тем самым поддерживая военную агрессию РФ против Украины. Под рестрикции могут попасть фининституты, осуществившие „значительные транзакции в интересах или от имени любого лица“, внесенного в санкционные списки Вашингтона за деятельность в интересах российского ОПК, или способствовавшие осуществлению таких сделок, говорилось в документе.
Кроме того, согласно указу Байдена, штрафные меры могут грозить финансовым институтам, проводящим сделки или „предоставляющим любую услугу, связанную с российской военно-промышленной базой, включая прямую и непрямую продажу, поставку или передачу в РФ любого товара или класса товаров“.
После этого появились сообщения об ограничениях банков Китая по операциям с Россией. В частности, часть банков КНР перестали принимать платежи из России в юанях. Их клиенты начали получать соответствующие уведомления, а платежи стали возвращаться.