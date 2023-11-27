Банк Латвии выпустит монету в честь юбилея Музея истории Риги и мореходства

Музей истории Риги и мореходства — один из старейших публичных музеев в Европе и старейший в странах Балтии. Он был основан в 1773 году. Например, Британский музей в Лондоне был основан в 1753 году, Лувр в Париже — в 1793 году.

Автор графического дизайна монеты — художник Ивар Друлле. Выбрать такую форму его вдохновили веера из музейной коллекции.

На аверсе монеты изображен источник света, из которого в форме веера распространяются световые лучи, собирающиеся в линзе. Линза символизирует музей — кладезь знаний, который расширяет кругозор и распространяет свет. Веер имеет и другое значение — в свое время он служил средством невербальной коммуникации между людьми.

На реверсе монеты изображены глаза рижского врача, библиофила и коллекционера Николауса фон Химзеля, коллекция которого стала основой Музея истории Риги и мореходства.

Приобрести коллекционную монету можно будет только на сайте e-monetas.lv с 12 часов 29 ноября.